Из-за давки в храме погибли шесть человек, десятки пострадали (фото)

Родственники стоят возле здания больницы, куда доставили пострадавших. / © Associated Press

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В городе Харидвар на севере Индии из-за давки, возникшей после того, как высоковольтный электрический кабель упал на дорожку возле популярного индуистского храма Манса Деви, погибли по меньшей мере шесть человек, а еще десятки получили ранения, сообщили местные власти в воскресенье.

Об этом пишет Associated Press

Инцидент произошел в паломническом городе Харидвар, когда тысячи преданных верующих собрались на празднование священного месяца Шраван, что является особенно важным периодом для индуистов. По сообщениям, около 9 часов утра кто-то из толпы закричал о наличии электрического тока на узкой дорожке возле храма, что вызвало панику.

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Виней Шанкар Пандей, высокопоставленный чиновник правительства штата Уттаракханд, где расположен Харидвар, подтвердил информацию о гибели шесть человек и сказал, что паломники начали убегать в панике, пытаясь спастись.

По данным старшего полицейского Харидвара, Прамендри Синга Довала, 29 человек получили ранения и были доставлены в местные больницы.

Местный священник Уджвал Пандит рассказал, что из-за узости тропы, которая предназначена только для пешеходов, паника мгновенно охватила толпу. Кроме того, стена, расположенная рядом с дорожкой, усилила затор и скопление людей, что еще больше усугубило ситуацию.

Полиция и спасательные службы немедленно прибыли на место происшествия и начали операцию по спасению пострадавших.

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© Associated Press

© Associated Press

«Ситуация сейчас под контролем, — сообщил Пандей в телефонном разговоре с Associated Press, — но паника привела к трагическим последствиям.»

Власти проводят расследование, чтобы выяснить, почему упал электрический кабель и были ли соблюдены все меры безопасности и протоколы управления толпой.

Харидвар является одним из главных мест паломничества в Индии, которое ежегодно посещают миллионы людей. Храм Манса Деви, до которого можно добраться как пешком, так и по канатной дороге, привлекает тысячи посетителей ежедневно, особенно во время месяца Шраван.

Падение кабеля и давка — это не первые подобные инциденты на религиозных собраниях в Индии, где большие скопления людей часто создают трудности для безопасности и управления.

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Напомним, ранее мы писали о том, что в индийском штате Гоа в деревне Ширгаом во время фестиваля Shri Lairai Zatra в храме произошла давка, в результате которой погибли шесть человеки 55 получили ранения. Сотни людей участвовали в традиционных обрядах, среди которых была и ходьба по огню.