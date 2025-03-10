Из-за действий Трампа в США может начаться политический кризис — политолог

В США могут быть реализованы три сценария развития событий.

Через полгода в Соединенных Штатах может начаться настоящий политический кризис из-за действий нового президента Дональда Трампа.

Такое мнение в эфире Эспрессо высказал политолог, соучредитель Национальной платформы устойчивости и сплоченности Олег Саакян.

Он отметил, что в настоящее время в США могут быть реализованы три сценария развития событий.

"Первый — если Трамп решается давить на Россию, то в таком случае мы получим продолжение нынешней ситуации с определенными видоизменениями, с возвращением части поддержки Украины, с наращиванием поддержки со стороны ЕС и продолжением ситуации тяни-толкай, в которой у Украины набираются поезда, а Трамп продолжает набивать шишки", — сказал он.

Политолог заявил, что во втором варианте Дональд Трамп будет сконцентрирован на разрыве отношений между Россией и Китаем.

"Второй сценарий через полгода. Это если Трамп сейчас все подводит к тому, чтобы сбросить ответственность за неудачу на Украину. Потому что на Россию он сбросить не может из-за того, что хочет активизации диалога с Россией для того, чтобы попытаться оторвать ее от Китая. И тогда мы увидим в ближайшие недели до усиления санкционного давления на каждую Украину. Украина будет неприемлема. И таким образом в конце фразу, что “Я хотел мира, но Европа и Украина избрали воевать, пусть воюют сами, мы умываем руки, мы будем концентрироваться на Китае”, — считает политолог.

Кроме того, через полгода у США может возникнуть настоящий политический кризис.

"Або третій сценарій, ви запитали про пів року, то вже по досягненню 100 днів буде перша криза для Трампа. Я певен, що в розрізі 100-120 днів приблизно його перебування на посаді президента почнуть активізовуватися і просуватися як демократи, так і частина опозиції зі сторони республіканської партії ставити питання. І через пів року цілком вірогідно, що в нього буде внутрішня політична криза, виходячи з якої він буде намагатися вже виходити або через активізацію якихось операцій на кордоні з Мексикою, наприклад, провокацій. Або знову призначаючи когось винним, можливо через кейс Ірану, який він явно готує на заміну російсько-українському кейсу і все більше уваги перемикає туди. Але в такому випадку ми можемо отримати взагалі інакшу ситуацію в Штатах і інакші Штати, ніж ті, які ми бачимо сьогодні", — додав Олег Саакян.

Ранее сообщалось, готовы ли американцы к радикальным протестам из-за Трампа.

Мы ранее информировали, что Трамп подверг критике Зеленского за отсутствие благодарности за помощь от США.

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