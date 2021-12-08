Из-за фейкового COVID-сертификата: в Германии мужчина застрелил собственную семью и покончил с собой

Из-за фейкового COVID-сертификата: в Германии мужчина застрелил собственную семью и покончил с собой

Тела супругов и троих детей 10, 8 и 4 лет обнаружили в доме в городе Кёнигс-Вустерхаузен.

В Германии мужчина застрелил жену и троих собственных детей, после чего покончил с собой. Стрелец оставил записку, в которой рассказал об опасениях ареста из-за фейковой справки о COVID-вакцинации.

Об этом со ссылкой на заявление расследующих дело правоохранителей во вторник, 7 декабря, сообщает The Associated Press.

Отмечается, что тела супругов и троих детей 10, 8 и 4 лет обнаружили в доме в городе Кёнигс-Вустерхаузен недалеко от Берлина в субботу, 4 декабря. Все погибшие получили огнестрельные ранения.

По словам прокурора Гернота Бантлеона, на месте инцидента следователи обнаружили записку, оставленную подозреваемым в убийстве собственной семьи. В ней мужчина указал, что его жена имела поддельный сертификат о вакцинации от коронавируса.

"Об этом узнал ее работодатель. Супруги боялись, что их могут арестовать и забрать детей", — говорится в материале.

По версии следователей, мужчина убил свою жену и детей, а затем застрелился. Известно, что в доме обнаружили пистолет. Правоохранители не обнаружили никаких признаков того, что в помещении в момент стрельбы мог находиться кто-либо еще.

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