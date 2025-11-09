ТСН в социальных сетях

Мир
780
1 мин

Из-за фильма о Трампе разразился скандал в BBC — появились громкие обвинения

Гендиректор BBC Тим Дэви и руководитель новостей Дебора Тернеса подали в отставку после скандала вокруг документального фильма Panorama, который, по данным СМИ, мог исказить содержание речи Дональда Трампа.

Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Британская телерадиовещательная корпорация BBC столкнулась с новой волной обвинений в манипуляциях и предвзятости после выхода документального фильма BBC Panorama, посвященного Дональду Трампу.

Об этом говорится на сайте издания.

Генеральный директор корпорации Тим Дэви и руководитель подразделения новостей Дебора Тернес подали в отставку на фоне разгоревшегося скандала после того, как стало известно о возможном редактировании речи тогдашнего президента США.

Согласно публикации The Telegraph, во внутренней служебной записке BBC говорилось, что в документальном фильме были смонтированы две отдельные части речи Трампа, создав впечатление, будто он открыто поощрял штурм Капитолия в январе 2021 года.

Утечку этой записки связывают с Майклом Прескоттом, бывшим внешним консультантом комитета BBC по редакционным стандартам, который покинул свой пост в июне. Именно он выразил сомнения в достоверности монтажа в документальном фильме "Трамп: второй шанс?" , которую в прошлом году сняла независимая продюсерская компания October Films Ltd.

Британский министр культуры Лиза Ненди уже назвала ситуацию "очень серьезной" и подчеркнула, что речь идет не только об ошибках в конкретной программе, но и о возможной "системной предвзятости BBC в освещении сложных политических тем".

Напомним, ранее бывший президент США Джозеф Байден выступил с резкой критикой Дональда Трампа.

