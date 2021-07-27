Из-за глобального потепления в России могут исчезнуть два мегаполиса

Из-за глобального потепления в России могут исчезнуть два мегаполиса

В зоне риска из-за стремительных изменений климата оказались Санкт-Петербург и Архангельск.

Российские климатологи предполагают, что из-за глобального потепления в ХХІІ веке могут оказаться под водой два крупных города в Российской Федерации. Как сообщает Ura.ru, речь идет о Санкт-Петербурге и Архангельске.

По словам директора программы "Климат и энергетика" Всемирного фонда дикой природы (WWF) в России Алексея Кокорина, изменение уровня воды в Мировом океане может привести к тому, что в следующем столетии исчезнут два города страны.

"По самым худшим оценкам, подъем воды Мирового океана предполагается на уровне 5 метров. Вопрос, как сохранить историческое наследие, возникнет для Петербурга и Архангельска ", — заявил климатолог.

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Кроме упомянутых мегаполисов, наводнения угрожают еще двум регионам России. Ведущий научный сотрудник, специалист по природным катастрофам РАН Алексей Карнаухов отметил, что уже сейчас из-за наводнений страдают Северный Кавказ, на который влияет расположение гор, и Дальний Восток, который атакуют муссонные дожди.

По мнению ученых, проблем удастся избежать, если приложить усилия для сокращения выбросов парниковых газов для борьбы с глобальным потеплением.

Напомним, что ускоряющийся рост температур на Земле фактически гарантирует, что человечеству в последующие десятилетия придется иметь дело с более интенсивными периодами аномальной жары.

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