Из-за голода, вызванного войной в Украине, Европа ждет многотысячную волну беженцев из Африки — СМИ

Юг Европы в этом году ожидает более 150 000 мигрантов из Африки и Ближнего Востока, поскольку в их странах — дефицит продовольствия, вызванный войной в Украине.

По данным Агентства ООН по делам беженцев , около 36 400 мигрантов уже прибыли в Италию, Испанию, Грецию, Кипр и Мальте в этом году.

Такой прогноз дал министр внутренних дел Кипра Никос Нурис в субботу после встречи с коллегами-министрами так называемой группы MED5 в Венеции, сообщает Reuters.

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На Россию и Украину приходится около трети мировых поставок пшеницы, при этом Россия также является ключевым экспортером удобрений, а Украина – основным поставщиком кукурузы и подсолнечного масла. Дефицит пшеницы и других зерновых может повлиять на 1,4 миллиарда человек, сообщили в кризисном центре ООН.

"Если пшеница останется заблокированной в черноморских портах, мы должны ждать большего мигрантского потока", — заявила министерша внутренних дел Италии Лучана Ламоргезе.

Ранее руководитель Офиса президента Андрей Ермак рассказал о самом действенном способе разблокирования украинских портов с зерном.

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