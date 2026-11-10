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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Из-за катастрофы с бюджетом Кремль хочет выжать из бизнеса дополнительные деньги на войну

По планам Кремля, это должно обеспечить значительные дополнительные поступления в бюджет, страдающий ростом военных расходов и дефицитом.

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Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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Путин

Путин / © Associated Press

Российские власти готовят масштабный пересмотр государственных штрафов для бизнеса и введение новых платежей.

Об этом сообщает The Moscow Times.

Министерство финансов РФ разработало поправки, предусматривающие повышение ряда государственных собраний уже с 2026 года. Изменения коснутся в частности наказаний за экономические правонарушения: для отдельных категорий нарушителей максимальные суммы штрафов могут возрасти в пять раз.

В частности, за ведение предпринимательской деятельности без государственной регистрации или требуемой лицензии максимальный штраф планируют увеличить с 300 тысяч до 1,5 млн рублей. Если нарушение совершит группа лиц, санкция вырастет с 500 тысяч до 2,5 млн рублей.

Пересмотр наказаний предусмотрен и рядом других экономических преступлений:

  • Уклонение компаний от уплаты налогов: максимальный штраф предлагают повысить с 300 тысяч до 1,5 млн рублей.

  • Нарушение авторских прав: сумма вырастет с 200 тысяч до 1 млн рублей.

  • Изготовление поддельных денег группой лиц или в большом размере: штраф увеличат с 1 млн. до 5 млн. рублей.

  • Сокрытие имущества во время процедуры банкротства: санкция вырастет с 500 тысяч до 1 млн рублей.

В целом законопроект предусматривает изменения в более чем 30 статей Уголовного кодекса РФ. В Министерстве юстиции России необходимость пересмотра объясняют тем, что по некоторым правонарушениям размеры штрафов оставались неизменными более двух десятилетий.

Параллельно российское правительство пересмотрело ожидаемые бюджетные поступления от штрафов в сторону существенного увеличения. В течение 2027-2029 годов власти рассчитывают получить таким образом более 1,3 трлн рублей. Если учесть также 2026 год, общая сумма должна достичь рекордных 1,7 трлн рублей.

По сравнению с предыдущими прогнозами, ожидаемые поступления за 2027 год увеличились на 27%, а за 2028 год — на 37%.

Потребность в дополнительных ресурсах возникла на фоне значительных расходов России на войну против Украины и прогнозируемого дефицита государственного бюджета. По статье «Национальная оборона» российские власти планируют направить в течение трех лет более 50 трлн рублей.

В то же время совокупный дефицит федерального бюджета РФ в 2027–2029 годах, по прогнозам, составит около 15,8 трлн рублей.

Ранее сообщалось, что из-за роста дефицита бюджета и инфляции российские власти и Минобороны РФ массово задерживают выплаты военным, отменяют компенсации семьям погибших и в разы урезают бонусы за подписание контракта.

Мы ранее информировали, что военные расходы России с учетом сопутствующих расходов составляют $177,4 млрд, сообщает ГУР.

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