Из-за коррупционного скандала канцлер Австрии подал в отставку

Прокуратура начала расследование в отношении Себастьяна Курца в связи с подозрением в подкупе СМИ.

В субботу, 9 октября, канцлер Австрии Курц заявил, что уходит в отставку на фоне расследования прокуратуры против него.

Об этом сообщает издание Kronen Zeitung со ссылкой на пресс-конференцию главы австрийского правительства.

По словам Курца, он считает необходимым покинуть пост, чтобы выйти из "патовой ситуации", которая возникла из-за расследования, которое проводит прокуратура по делу о коррупции и взяточничестве.

Как сообщала газета Die Presse, 6 октября в кабинетах Австрийской народной партии, возглавляемой господином Курильщиком, прошли обыски в связи с подозрением в подкупе СМИ.

Обыски проводили также в кабинетах у официального представителя Курца Йоханнеса Фришманна, уполномоченного по работе со средствами массовой информации Геральда Флейшманна и советника Штефана Штайнера, подозреваемых в подкупе австрийской газеты Osterreich ради публикации опросов с положительными отзывами о партии.

Временно исполнять обязанности главы правительства будет министр иностранных дел Австрии, соратник Курца по Народной партии Александер Шалленберг.

"Сейчас необходимы стабильные отношения. Чтобы решить патовую ситуацию, я должен отойти в сторону. Я попросил команду Народной партии обязательно продолжить работу. Как председатель партии я предложил федеральному президенту Александера Шалленберга как нового руководителя правительства", — сказал Курц на пресс-конференции.

Курц возглавил правительство Австрии в декабре 2017 года. На тот момент он был самым молодым главой правительства в мире.

Напомним, что международный проект расследование Pandora Papers открыл информацию о тайных оффшорных делах 35 мировых лидеров — это нынешние и бывшие президенты, главы правительств и министры.

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