Из-за критики Фицо МИД Словакии вызвал украинского посла

В МИДе считают это вмешательством во внутренние дела Словакии.

Министерство иностранных дел Словакии вызвало украинского посла Мирослава Кастрана и выразило ему резкий протест против критических заявлений Украины в сторону премьер-министра Роберта Фицо.

Об этом сообщает Denník N.

В МИД выразили "решительный протест" против заявлений украинской стороны и назвали их вмешательством во внутренние дела Словакии.

Ведомство не уточняет, о чем идет речь.

Напомним, премьер-министр Словакии Роберт Фицо на фоне падения доверия со стороны населения своей страны и массовых протестов против его пророссийской политики стал искать врагов в Украине. В частности, Фицо назвал украинского президента Владимира Зеленского врагом Словакии.

Затем Владимир Зеленский ответил на последние угрозы Фицо заблокировать любую помощь от ЕС Украине.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.