Из-за критики Фицо МИД Словакии вызвал украинского посла

В МИДе считают это вмешательством во внутренние дела Словакии.
Министерство иностранных дел Словакии вызвало украинского посла Мирослава Кастрана и выразило ему резкий протест против критических заявлений Украины в сторону премьер-министра Роберта Фицо.
Об этом сообщает Denník N.
В МИД выразили "решительный протест" против заявлений украинской стороны и назвали их вмешательством во внутренние дела Словакии.
Ведомство не уточняет, о чем идет речь.
Напомним, премьер-министр Словакии Роберт Фицо на фоне падения доверия со стороны населения своей страны и массовых протестов против его пророссийской политики стал искать врагов в Украине. В частности, Фицо назвал украинского президента Владимира Зеленского врагом Словакии.
Затем Владимир Зеленский ответил на последние угрозы Фицо заблокировать любую помощь от ЕС Украине.
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