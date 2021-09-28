Из-за масштабного энергетического кризиса в Китае останавливаются заводы и закрываются торговые центры

По словам жителей, дома перестали отапливать, а на улицах не работают светофоры.

В Китае усиливается энергетический кризис, из-за которого уже начались перебои в работе заводов. Теперь электричества не хватает и в городах.

Об этом сообщает ВВС News Украина.

Отмечается, что нехватка электричества коснулась жителей провинций Ляонин, Гирин и Хэйлунцзян. В некоторых городах жителей просят не пользоваться во время пикового потребления электроэнергии бойлерами и микроволновками. Торговые центры закрывают раньше, чем предусмотрено графиком.

Также в китайских СМИ распространяют видео с автомобилями, которые едут по шоссе в Шэньяне без освещения. При этом еще в десяти провинциях Китая, в частности, в промышленных центрах, уже ввели ограничения на потребление электричества.

Также читайте Британии грозит энергетическая катастрофа: что случилось

В Ляонин после внезапного отключения вентиляционной системы в заводском цехе 23 рабочих госпитализировали с отравлением углекислым газом. В местных СМИ появляются новости об отравлении людей, которые пытались отапливать тесные комнаты с помощью газовых плит. Перебои с электричеством могут коснуться почти 100 млн человек — именно столько живет в совокупности в трех провинциях.

Из-за перебоев на прошлой неделе прекратили работу немало заводов, в частности, те, которые поставляют компоненты компаниям Tesla и Apple. В воскресенье вечером один из поставщиков плат для продукции Apple, компания Unimicron Technology Corp заявил, что из-за ограничений на потребление электричества три его завода остановили работу на пять дней — с 26 по 30 сентября.

Эксперты считают причиной перебоев дефицит угля и новые квоты на эмиссии углекислого газа в Китае. В свою очередь Государственная электросетевая корпорация страны пообещала в ближайшее время восстановить электроснабжение в городах.

Напомним:

Проблемы с электричеством в Китае начались еще летом. В июле власти начали плановые отключения в Пекине и Сиане. Агентство Bloomberg со ссылкой на китайскую электросетевую корпорацию тогда сообщило, что перебои возможны в 11 провинциях на востоке и в центре страны — потребление в этих провинциях выросло до рекордных значений. Тогда аналитики связывали это с жаркой погодой летом.

Теперь, с приближением зимы, на севере страны начинает холодать. Министерство энергетики Китая приказало, чтобы поставщики угля и газа готовились к зимнему скачку потребления.

Новости мира: из-за чего Британия оказалась на пороге энергетического кризиса

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку