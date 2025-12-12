Из-за массовых протестов правительство европейской страны ушло в отставку: что произошло

Протесты в Болгарии / © Associated Press

В четверг, 11 декабря, премьер-министр Болгарии Росен Железков объявил об отставке правительства после массовых уличных протестов против его экономической политики, в частности из-за недовольства проектом бюджета. Заявление об отставке прозвучало в телевизионном обращении за несколько минут до голосования парламента по вотуму недоверия.

Об этом сообщает болгарское издание Nova.

Премьер-министр заявил, что прислушался к голосу граждан, которые вышли на протест.

По словам Железкова, его команде удалось добиться присоединения Болгарии к еврозоне, обеспечить макроэкономическую стабильность и достичь «беспрецедентного роста доходов».

«Предложенный нами проект бюджета был сосредоточен на социальной защите и повышении покупательной способности граждан. Похоже, что это не удалось полностью объяснить, или наши оппоненты не смогли этого понять. Протест был направлен против самодовольства и высокомерия, против того, как реализуются демократические ценности. Именно поэтому правительство ушло в отставку», — подчеркнул глава правительства.

Накануне состоялись массовые протесты в столице Софии и десятках других городов по всей стране. Они были последними из серии демонстраций, происходящих на фоне подготовки Болгарии к введению евро с 1 января 2026 года.

Волна недовольства, к которой присоединилась значительная часть молодежи, началась в конце ноября, когда правительство попыталось ускорить принятие бюджета на 2026 год, впервые составленного в евро, который Болгария введет 1 января вместо национального лева.

Под давлением улицы правительство 3 декабря отозвало свое бюджетное предложение, которое предусматривало повышение налогов и социального обеспечения, что, по мнению протестующих и оппозиции, имеет целью скрыть хищения. Новое бюджетное предложение было представлено парламенту в начале этой недели.

Напомним, ранее Болгария заявила, что готова предоставить воздушный коридор самолету с диктатором РФ Владимиром Путиным для перелета в Будапешт на встречу с Дональдом Трампом.