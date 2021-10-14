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Из-за мощных ураганов и ливней Афины и другие греческие города оказались под водой

Из-за мощных ураганов и ливней Афины и другие греческие города оказались под водой

Associated Press

Синоптики обещают, что осадки прекратятся в субботу.

Мощные ураганы натворили беды на улицах греческой столицы, поэтому Афины оказались под водой.

Об этом 14 октября говорится в ТСН.19:30.

Кроме собственно Афин, от непогоды пострадали еще несколько населенных пунктов на юге. В частности, в зоне бедствия оказались жители хорошо известного украинцам острова Эвбея, где этим летом обуздать лесные пожары помогали наши пожарные.

С затопленных улиц эвакуировали людей. Из-за наводнения часть автодорог перекрыта. А горожане получили от власти сообщение с просьбой сидеть дома и без надобности на улицах не появляться.

Синоптики обещают, что непогода из греческих регионов отступит уже в субботу, 16 октября.

Новости мира: Афины затопило из-за мощных ураганов

Новости мира: Афины затопило из-за мощных ураганов
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