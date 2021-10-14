Из-за мощных ураганов и ливней Афины и другие греческие города оказались под водой

Синоптики обещают, что осадки прекратятся в субботу.
Мощные ураганы натворили беды на улицах греческой столицы, поэтому Афины оказались под водой.
Об этом 14 октября говорится в ТСН.19:30.
Кроме собственно Афин, от непогоды пострадали еще несколько населенных пунктов на юге. В частности, в зоне бедствия оказались жители хорошо известного украинцам острова Эвбея, где этим летом обуздать лесные пожары помогали наши пожарные.
С затопленных улиц эвакуировали людей. Из-за наводнения часть автодорог перекрыта. А горожане получили от власти сообщение с просьбой сидеть дома и без надобности на улицах не появляться.
Синоптики обещают, что непогода из греческих регионов отступит уже в субботу, 16 октября.