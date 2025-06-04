Из-за наркотиков в популярных конфетах ребенок впал в кому

Конфеты / © Pixabay

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В нидерландском городе Альмело двое детей попали в больницу из-за конфет Haribo с каннабисом, один из детей находился в состоянии комы.

Об этом сообщила больничная группа Ziekenhuisgroep Twente (ZGT) после информации в местных СМИ Tubantia и RTV Oost, пишет NL Times.

Ребенка в тяжелом состоянии перевели в более специализированную больницу для оказания надлежащей помощи.

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Представитель больницы добавил, что сначала случай вызвал шуточную реакцию, но впоследствии выяснилось, что ситуация была серьезнее, чем считалось.

Сейчас полиция проводит расследование относительно того, как наркотические вещества попали в популярные сладости. Производитель конфет Haribo заявил, что облегчен тем, что дети выздоравливают, и готов сотрудничать с правоохранителями.

Напомним, ранее мы писали, что родителям делать, если у ребенка отравление, и как избежать интоксикации и как оказать эффективную помощь.