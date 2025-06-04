ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
777
Время на прочтение
1 мин

Из-за наркотиков в популярных конфетах ребенок впал в кому

Двое детей попали в больницу из-за конфет Hariboс наркотиками.

Автор публикации
Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
Конфеты

Конфеты / © Pixabay

В нидерландском городе Альмело двое детей попали в больницу из-за конфет Haribo с каннабисом, один из детей находился в состоянии комы.

Об этом сообщила больничная группа Ziekenhuisgroep Twente (ZGT) после информации в местных СМИ Tubantia и RTV Oost, пишет NL Times.

Ребенка в тяжелом состоянии перевели в более специализированную больницу для оказания надлежащей помощи.

Представитель больницы добавил, что сначала случай вызвал шуточную реакцию, но впоследствии выяснилось, что ситуация была серьезнее, чем считалось.

Сейчас полиция проводит расследование относительно того, как наркотические вещества попали в популярные сладости. Производитель конфет Haribo заявил, что облегчен тем, что дети выздоравливают, и готов сотрудничать с правоохранителями.

Напомним, ранее мы писали, что родителям делать, если у ребенка отравление, и как избежать интоксикации и как оказать эффективную помощь.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie