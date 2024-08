Из-за нарушения авторских прав Трамп может стать донором предвыборной кампании Харрис

Участники легендарной шведской поп-группы ABBA потребовали от кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа прекратить использовать их музыку на предвыборных митингах.

Об этом пишет Reuters.

На митинге, который Трамп и его кандидат в вице-президенты Джей Ди Вэнс провели 27 июля в Миннесоте, прозвучали такие хиты группы ABBA, как "The Winner Takes It All", "Money, Money, Money" и "Dancing Queen".

"Вместе с участниками группы ABBA мы обнаружили, что были опубликованы видеоролики, в которых музыка ABBA использовалась на мероприятиях Трампа, и поэтому мы потребовали немедленно удалить контент с несанкционированным использованием музыки", — говорится в заявлении звукозаписывающей компании группы Universal Music.

Universal Music подчеркнула, что предвыборной кампании Трампа не было предоставлено никакого разрешения или лицензии. Сами участники группы отказались от дальнейших комментариев, добавив, что они полностью поддерживают заявление Universal.

Группа ABBA стала последней в длинном списке артистов и их наследников, выступивших против использования Трампом их музыки на своих предвыборных мероприятиях.

На этой неделе рок-группа Foo Fighters заявила, что не давала и "не дала бы, если бы спросили" разрешения на использование своей песни "My Hero" на митинге Трампа. Представитель группы сообщил изданию The Independent, что все гонорары, которые удастся получить от Трампа в качестве компенсации за использование песни, будут пожертвованы на кампанию Камалы Харрис.

По информации BBC, ранее в нарушении авторских прав Трампа обвинили Адель, REM и Rolling Stones. Музыканты потребовали прекратить использовать их песни на политических мероприятиях, которые устраивает команда Трампа.

В марте наследники британской певицы Шинед О'Коннор потребовали, чтобы он прекратил использовать песню "Nothing Compares 2 U", заявив, что это бы "возмутило, задело и оскорбило ее".

В июле семья покойного соул-певца Айзека Хейза потребовала от Трампа прекратить использовать песню "Hold On, I'm Coming" и выплатить 3 млн долларов в качестве лицензионных сборов за предыдущие несанкционированные трансляции.

Напомним, в начале августа этого года канадская певица Селин Дион обвинила Дональда Трампа в несанкционированном использовании ее саундтрека к фильму "Титаник" в своей предвыборной кампании.

