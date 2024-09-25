Из-за наводнений в Польше Туск призвал уничтожать бобров и подвергся критике

Глава польского правительства заявил, что разрешит любые действия против бобров в рамках закона.

Премьер-министр Польши Дональд Туск обвинил бобров в эскалации стихийного бедствия — разрушительных наводнений, от которых страдает страна. Однако экологи заявили, что власти используют бобров в "чисто политических целях".

Об этом сообщает Politico.

Польский премьер считает, что животные могут повредить дамбы и плотины, поэтому объявил, что его правительство разрешит любые действия против бобров в рамках закона.

"Иногда приходится выбирать между любовью к животным и безопасностью городов, сел и устойчивостью дамб. Делайте все, что нужно, я буду защищать эти решения. Сегодня дамбы являются абсолютным приоритетом", — сказал Туск.

Также читайте Сильное наводнение в Польше: какие города идут под воду и что известно о последствиях

Такое заявление польского премьер-министра экологический биолог и специалист по бобрам Анджей Чех назвал абсурдным. По его словам, правительство пытается быстро указать на козла отпущения, виновного в разрушительных наводнениях.

Кроме того, как отмечает эколог, охотники и фермеры составляют опору для одного из партнеров Туска по коалиции — аграрно-консервативной Польской народной партии (PSL),

“Фермеры обычно против бобров, потому что они иногда затапливают поля и посевы. Охотники заинтересованы в улучшении своего имиджа в обществе, поэтому стремятся, чтобы их воспринимали как спасателей и надеются получить деньги налогоплательщиков за отстрел бобров, как получали за отстрел диких кабанов во время африканской чумы свиней", — сказал Чех.

По мнению эксперта, охота на бобров приведет к массовому уничтожению созданных бобрами мест обитания, уменьшению их естественного содержания. Чех предложил более простой способ защитить дамбы от бобров: разместить вокруг них сетки.

Экологи утверждают, что бобры не способствуют стихийным бедствиям, таким как наводнения, лесные пожары и засухи, но являются важной частью решения, способствуя здоровым водно-болотным системам, которые в свою очередь поглощают углерод и замедляют речной поток.

В издании напомнили, что чрезвычайное количество осадков в сентябре привело к разрушительным наводнениям в Центральной Европе. В результате стихийного бедствия погибли по меньшей мере 16 человек, а в некоторых населенных пунктах Чехии и Польши провели эвакуацию. Польское правительство развернуло армию в наиболее пострадавших районах.

Напомним, ранее в Польше заявили о мародёрах, которые наживаются на пострадавших от сильных наводнений. Злоумышленники обворовали спасателей и организовали фальшивые сборы для якобы пострадавших из-за непогоды.

Украинцы в ловушке наводнений! Вода из Чехии отступает, а Польша еще ждет пик паводка

Читайте также: