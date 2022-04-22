Из-за нехватки украинского продовольствия на мировом рынке уже начинается продовольственный кризис: голод охватит 81 страну

Из-за нехватки украинского продовольствия на мировом рынке уже начинается кризис, что в будущем приведет к голоду в 81 стране мира.

Президент Украины в выступлении во Всемирный банк напомнил, что по недавнему отчету Всемирной продовольственной программы ООН рост цен на продукты питания в этом году приведет к голоду примерно 47 миллионов человек в 81 стране мира. И все это потому, что Россия заблокировала украинские порты на Черном и Азовском морях. Это значительно снизило украинский экспорт, в частности, аграрной продукции.

Об этом глава государства сказал в обращении, выступая к Всемирному банку в четверг, 21 апреля.

"Без украинской пшеницы, кукурузы, растительного масла и других товаров это завершится не просто физической нехваткой пищи во многих странах Африки и Азии, но и политической нестабильностью и, возможно, новым миграционным кризисом. Люди будут искать виновных в этом кризисе, в том числе и выходя на площади В своих странах, в своих городах Люди будут искать, как спастись Конечно, мы делаем все возможное, чтобы наладить экспорт нашей продукции Мы начали и посевную кампанию в этом году – насколько это возможно. Но никто в мире не может быть уверен в том, что продовольственную безопасность удастся гарантировать, пока эта война продолжается – продолжается война России на нашей земле", — отметил Зеленский.

Обращение Владимира Зеленского к Всемирному банку

Украинский президент подчеркнул, что прекратить войну сейчас и освободить украинскую территорию от российских захватчиков – "это единственный надежный путь остановить развертывание продовольственного кризиса".

Напомним, в обращении во Всемирный банк Зеленский сказал, что Украине нужна помощь в размере 7 млрд долларов в месяц, чтобы компенсировать экономические потери от войны, развязанной РФ.

Читайте также: