Из-за нехватки водителей бензовозов в Британии возникла нехватка горючего, на очереди — возможный дефицит продуктов

Брак водителей может повлиять не только на поставку горючего, но и на доставку продовольствия и других товаров.

В Великобритании — перебои с поставками горючего. Там — километровые очереди за топливом и закрытие заправок.

Об этом, 25 сентября говорится в сюжете ТСН.19:30.

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Все — из-за нехватки водителей бензовозов, которые доставляли его к станциям. После выхода Соединенного Королевства из ЕС страну покинули тысячи водителей иностранцев, а из-за пандемии новых не успели набрать. И среди местных желающих работать дальнобойщиками не много, потому что слишком сложные условия и низкие зарплаты.

Брак водителей может повлиять не только на поставку горючего, но и на доставку продовольствия и других товаров повседневного обихода. Это уже признают в правительстве и готовятся упростить получение временных виз для пяти тысяч водителей из-за рубежа. Но пока настаивают, что кризиса нет и призывают не скупать панически товары.

Новости мира: в Великобритании километровые очереди за топливом

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