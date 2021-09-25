Из-за нехватки водителей бензовозов в Британии возникла нехватка горючего, на очереди — возможный дефицит продуктов

Брак водителей может повлиять не только на поставку горючего, но и на доставку продовольствия и других товаров.
В Великобритании — перебои с поставками горючего. Там — километровые очереди за топливом и закрытие заправок.
Об этом, 25 сентября говорится в сюжете ТСН.19:30.
Все — из-за нехватки водителей бензовозов, которые доставляли его к станциям. После выхода Соединенного Королевства из ЕС страну покинули тысячи водителей иностранцев, а из-за пандемии новых не успели набрать. И среди местных желающих работать дальнобойщиками не много, потому что слишком сложные условия и низкие зарплаты.
Брак водителей может повлиять не только на поставку горючего, но и на доставку продовольствия и других товаров повседневного обихода. Это уже признают в правительстве и готовятся упростить получение временных виз для пяти тысяч водителей из-за рубежа. Но пока настаивают, что кризиса нет и призывают не скупать панически товары.