Из-за нелегальных мигрантов Польша ограничит железнодорожное сообщение с Беларусью

На железнодорожном пункте пропуска "Кузница" с 21 ноября приостановят грузовые перевозки.

Из-за миграционного кризиса, возникшего на границе Польши и Беларуси, польские власти вынуждены приостановить грузовое сообщение с Беларусью в железнодорожном пункте пропуска "Кузница".

Как сообщили в пятницу, 19 ноября, в Госпогранкомитет Белоруссии, о таком шаге пришло официальное предупреждение польской стороны.

"Госгранкомитетом Республики Беларусь получено официальное письмо от польской стороны относительно ее намерения приостановить с 21 ноября грузовое сообщение в железнодорожном пункте пропуска "Кузница", — говорится в сообщении.

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Белорусские пограничники в ответ проинформировали "о мерах, предпринимаемых для урегулирования ситуации, и отсутствии угрозы для сотрудников польских служб". Они уверяют, что готовы возобновить работу автодорожного пункта пропуска "Брузги – Кузница".

Напомним, власти Беларуси заявили, что по состоянию на 18 ноября на территории страны находятся примерно 7 тысяч беженцев. В то же время в так называемых стихийных лагерях на границах Польши, Литвы и Латвии с Белоруссией разместились около 2 тысяч мигрантов.

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