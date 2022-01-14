Из-за необычной активности РФ в Балтийском море Швеция повышает военную готовность

Швеция заметила ряд десантных кораблей северного флота России, заходивших в Балтийское море.

В Швеции зафиксировали нетипичную активность России в Балтийском море, поэтому ВС Швеции решили усилить военную готовность своей армии.

Такое заявление в пятницу, 14 января, сделал главный военный командующий Швеции генерал-лейтенан Лейф Майкл Классон , пишет AP.

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"Мы решили привести наши войска (в готовность – ред.). Это не обязательно означает усиление угрозы, но мы всегда хотим приспособиться к сложившейся ситуации", – сказал генерал-лейтенант.

Он подчеркнул, что Швеция, также не входящая в НАТО, заметила у своих границ ряд десантных кораблей северного флота России, входивших в Балтийское море.

Классон сказал, что некоторые меры, предпринятые шведскими военными, будут засекречены. "Мы будем действовать в воздухе, на море, под поверхностью и на земле разными способами и в разных географических местах", — сказал он.

В то же время, отметил он, что мероприятия будут видны на стратегически важном острове Готланд в Балтийском море, который находится чуть более чем в 300 километрах (186 миль) от российского эксклава Балтийского моря - Калининграда.

Напомним, в Военно-Морских силах Вооруженных сил Украины предполагают, что Россия может атаковать с моря. Первый заместитель командующего ВМС Украины, вице-адмирал Андрей Тарасов заявил, что угроза вторжения России в Украину с моря вполне реальна.

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