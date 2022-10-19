Из-за неравномерного проведения Путиным мобилизации в России возникают социальные разрывы – ISW

В РФ дальше используют бедных и нацменьшинства для формирования вооруженных сил, защищая состоятельных и этнических россиян.

Из-за неравноправного введения мобилизации в России возникают социальные разрывы, побуждающие информационное пространство в стране к дальнейшей маргинализации сообществ этнических меньшинств.

Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

Аналитики обратили внимание на то, что стрельба 15 октября на полигоне в Белгородской области могла быть естественным следствием политики Кремля. Речь идет об использовании бедных и представителей меньшинств для формирования вооруженных сил. В то же время, это защищает этнических россиян и более богатых граждан страны.

Отмечается, что российские источники возложили ответственность за стрельбу на полигоне на двух мобилизованных россиян, являющихся этническими таджиками. Информационное пространство РФ отреагировало на это преимущественно жестокой ксенофобской риторикой против среднеазиатских мигрантов и других периферийных социальных групп.

Так, 18 октября глава партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов заявил, что мобилизация обнаружила системные разломы в российской иммиграционной системе. Политик обвинил военных комиссаров в пропуске в армию людей, угрожающих безопасности РФ. Миронов также обвинил военные комиссариаты в том, что они держат свои двери настежь открытыми для выходцев из Центральной Азии. Политик также предложил ввести мораторий на предоставление гражданства РФ гражданам Таджикистана.

"Призывы Миронова к иммиграционной реформе демонстрируют роль, которую, похоже, частичная мобилизация сыграла в катализации этнических расколов, расизма и ксенофобии в российском внутреннем пространстве, особенно против этнических меньшинств", — отметили американские исследователи.

Напомним, 16 октября стало известно, что в поселке Солоти Белгородской области РФ трое мобилизованных открыли стрельбу в воинской части, в результате которой погибли около 22 человек. По некоторым данным, в той воинской части находились более 100 человек из Брянской области, которые отказываются идти на штурм Лимана. Ответственность за содеянное в РФ возложили на выходцев из Таджикистана.

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