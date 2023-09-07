Из-за неудачной маммопластики мышцы груди женщины разорвались пополам и закатились к шее (фото)

Женщина страдала от "бешеной боли" после того, как после двух неудачных операций из пластики бюста мышцы ее груди "разорвались пополам и закатились к шее".

Об этом пишет Mirror.

44-летняя Келли Хан установила грудные имплантаты в 2019 году, чтобы перейти от первого размера к третьему, но у нее возникла капсулярная контрактура, при которой рубцовая ткань вокруг имплантата становится чрезвычайно жесткой. Она обратилась за помощью в частную клинику и выложила 7000 фунтов стерлингов, чтобы удалить старые имплантаты и заменить их. Но когда она пришла в себя после операции, то почувствовала сильную боль и чувствовала себя так, будто ее "сбил автобус".

Келли Хан / Фото: SWNS

В течение следующего года боль Келли только усилилась, и хотя она пыталась обратиться в клинику за помощью, она утверждает, что ее "обманывали", когда ей посоветовали обратиться к терапевту. Но после "около 40" поездок в отделения неотложной помощи медики не смогли решить проблему, и Келли пришлось выложить еще 7000 фунтов стерлингов на посещение другой клиники для удаления имплантатов.

Келли Хан / Фото: SWNS

Именно в этой клинике, наконец, был обнаружен источник ее боли и выяснилось, что грудные мышцы Келли были разорваны пополам во время второй операции по замене имплантатов. Хирург отметил в письме, что мышцы были втянуты значительно выше уровня соска.

"Я помню, как хирург, который удалил имплантаты и восстановил мои грудные мышцы, сказал: "Они, пожалуй, были с тобой очень грубые." Мышца в моей груди была разорвана пополам и скатилась к шее. Я потратила 14 тысяч фунтов в общем, и все, что у меня осталось, это деформированная правая грудь", — поделилась она.

Келли Хан / Фото: SWNS

В прошлом месяце Келли отправилась в больницу на МРТ и УЗИ грудной клетки. Врачи диагностировали у нее синдром грудного выхода, при котором происходит сдавливание нервов, артерий и вен в нижней части шеи и верхней части грудной клетки. В будущем ей может понадобиться дополнительная операция, чтобы восстановить нервы, и теперь она хочет, чтобы другие люди знали об опасностях, которые могут быть вызваны грудными имплантатами.

Она объяснила: "Врачи диагностировали у меня синдром грудного выхода, который является сдавлением нервов в шее и груди. Видимо, это произошло из-за операции по замене имплантатов и повреждений, которые я имела, потому что до этого у меня не было проблем. У моей правой руки сейчас плохое кровообращение, и она приобрела странный цвет. В какой-то момент в будущем мне может понадобиться дополнительная операция по восстановлению нервов. Даже после этого я все еще чувствую боль, и я боролась с депрессией после всего, через что мне пришлось пройти".

Напомним, мужчина 100 дней ел сырые стейки и рассказал, как эксперимент повлиял на его организм. Его прозвали "королем яичек".

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