Из-за неурожая в Бразилии прогнозируют подорожание кофе

Крупнейший в мире производитель кофе получил в этом году плохой урожай, поэтому цена кофе может значительно возрасти. Читайте об этом в материале ТСН.ua.

Как сообщает Wall Street Journal, в Бразилии фермерам приходится бороться с последствиями странной погоды, которая была в прошлом году. Сначала плантации пострадали из-за сильной засухи, затем их накрыли заморозки. Некоторые даже сообщили, что нынешний урожай высококачественных зерен арабики составляет менее половины от того, что они получают в хорошие годы.

В сообщении говорится, что инвесторы, компании по производству кофе и простые любители этого напитка уже учли некоторые из плохих новостей, которые распространяются по Бразилии. Однако, если урожай в этом году окажется еще меньше, чем опасались, дефицит международных поставок увеличится и цены будут расти.

Именно Бразилия является одной из важнейших стран для мирового рынка кофе, потому что она является крупнейшим экспортером зерен. Ситуацию усложняет еще и тот факт, что урожай арабики следует за двухлетним циклом. А из-за плохой погоды кофейная индустрия соседней Колубмии также получила немалый ущерб.

Если верить данным о потребительских ценах в США, в последние годы были относительно стабильные счета. Однако они начали резко расти в прошлом году. Кофейная индустрия боролась не только с проблемами цепочки снабжения, но и с высокими издержками.

Бразильский кофейный брокер из Cazarini Trading Co Тьяго Казарини так прокомментировал сложившуюся ситуацию: " Мировые цены на арабику, вероятно, возрастут после того, как будут завершены оценки нынешнего урожая в Бразилии ".

Ранее аналитики считали, что в 2022 году фермеры смогут собрать около 49 миллионов мешков (каждый по 132 фунта кофе). Однако теперь эта цифра, вероятнее всего, будет намного ниже. Согласно раннему прогнозу — всего 35,7 миллиона мешков.

Хосе Маркос Магальяйнс, фермер и президент кофейного кооператива Minasul, считает, что эта ситуация станет большим кризисом для производителей ароматного напитка. Он также отмечает, что более 9 тысяч членов кооператива Minasul обязаны поставлять определенное количество кофе каждый сезон, однако в этом году они смогут выполнить свое обещание только наполовину.

Как отмечают наблюдатели за рынком, сегодня повит на кофе превышает предложение. Поэтому цены будут расти. Международная организация кофе заявила, что уже второй год мировое потребление напитка значительно опережает производство. Вместе с тем Fitch Solutions сообщила, что на складах Intercontinental Exchange хранятся запасы на самом низком уровне за весь век.