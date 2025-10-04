Из-за обвала школы погибли многие ученики, десятки - пропали без вести: детали трагедии

Разрушена школа в Индонезии. / © Associated Press

В Индонезии уже несколько дней продолжаются спасательные работы на месте обрушения школы. Число погибших возросло до 14. Впрочем, полсотни учеников остаются пропавшими без вести. Поэтому количество жертв увеличится снова.

Об этом сообщает The Guardian.

Несчастный случай произошел 29 сентября в городе Сидоарджо, провинция Восточная Ява. Обрушилось столетнее здание, в котором расположена исламская школа-интернат. На момент обрушения там были учащиеся-мальчики 7-12 классов в возрасте от 12 до 19 лет. Ученицы молились в другой части здания. Им удалось спастись.

Спасательные работы длятся несколько дней. Сначала спасатели подавали кислород и воду тем, кто был жив под обломками. Впрочем, с четверга, 2 октября, под завалами не были обнаружены признаки жизни. Спасатели приступили к разбору завалов с помощью экскаваторов, оснащенных отбойными молотками.

Дети, которых удалось спасти, получили серьезные травмы головы и переломы костей. Они находятся в лечении.

Один из спасенных был 13-летний Ризалул Коиб. Он сказал, что молился, когда услышал что-то похожее на звук камней, который становился все громче.

"Я перестал молиться и убежал, когда почувствовал, как трясется пол. Вдруг здание обрушилось, обломки крыши упали мне на голову, на лицо. Затем в комнате стало темно, но он услышал, как кто-то кричит и пошел за голосом, пока наконец не нашел узкую щель в обломках", - рассказал он.

По словам представителей власти, здание незаконно надстраивалось — в двухэтажный молитвенный зал пытались добавить еще два этажа без разрешений.

"Фундамент старого сооружения не выдержал вес бетонных перекрытий и обрушился во время строительных работ", - сообщил представитель полиции провинции Джулес Авраам Абаст.

