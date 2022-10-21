Из-за отчаяния в войне с Украиной Россия начала "изучать договоренности" с террористической КНДР — Госдеп США

Из-за невозможности производить ключевые ресурсы Москва обратилась за помощью не только к Ирану, но и к террористической Северной Корее.

Из-за провала в войне с Украиной Россия "начала изучать договоренности" с КНДР, чтобы найти источники для изготовления каких-либо ключевых ресурсов.

Об этом во время брифинга 21 октября рассказал представитель Государственного департамента США Нед Прайс.

По его словам, несмотря на "отчаяние в войне с Украиной", Россия до сих пор является "опасным противником". Прайс отметил помощь России со стороны Ирана — Тегеран уже передает РФ те товары, которые она сама не может производить или покупать.

"Отчасти это отражение экспортного контроля, санкций, экономических мер, которые мы ввели в отношении России", — отметил Прайс

Спикер Госдепа отметил, что из-за невозможности производить ключевые ресурсы Москва обратилась за помощью к Ирану и "начала изучать договоренности" с Северной Кореей.

Помощь России от Ирана

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов считает, что Россия получила от Ирана 1700 беспилотников. Впрочем, сам Иран упорно это отрицает. Однако в США обвиняют страну во лжи.

Кроме того, появилась информация о том, что инструкторы из Ирана помогают россиянам запускать дроны из временно оккупированных Крыма и Херсона.

Между тем в Иране заявляют, что поставка в Россию военного вооружения, в том числе и дронов-камикадзе "Shahed-136", якобы не соответствует действительности. Мол, такие заявления "основаны на ложной информации и пристрастных предположениях".

В свою очередь, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова передать каждой стране Евросоюза обломки использованных Россией иранских дронов-камикадзе в качестве доказательства причастности Ирана к жестокой войне РФ против Украины.

Это привело к тому, что Совет ЕС утвердил список санкций против трех граждан Ирана и одного предприятия за поставку дронов-камикадзе России.

Кроме того, Великобритания также ввела новые санкции против Ирана за поставки в Россию дронов-камикадзе, которые используются для атак украинских городов.

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