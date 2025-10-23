Из-за отказа Путина прекратить войну США ввели санкции против нефтяных гигантов РФ

Санкции США против российских нефтяных гигантов / © ТСН.ua

В среду, 22 октября, США ввели санкции против двух крупнейших российских нефтяных компаний «Роснефть» и «Лукойл» из-за отсутствия «серьезной приверженности России мирному процессу для прекращения войны в Украине».

Об этом сообщили на официальном сайте Минфина США.

В сообщении отмечается, что введенные санкции ослабляют энергетический сектор России и ухудшают способность Кремля привлекать доходы для своей военной машины и поддерживать ослабленную экономику.

«Соединенные Штаты будут продолжать выступать за мирное урегулирование войны, а постоянный мир полностью зависит от готовности России к переговорам», — сообщает Минфин США.

Министр финансов Скотт Бессент призвал Кремль немедленно объявить прекращение огня.

«Учитывая отказ президента Путина прекратить эту бессмысленную войну, Министерство финансов вводит санкции против двух крупнейших российских нефтяных компаний, которые финансируют военную машину Кремля. Министерство финансов готово принять дальнейшие меры, если это будет необходимо, чтобы поддержать усилия президента Трампа, направленные на прекращение очередной войны. Мы призываем наших союзников присоединиться к нам и придерживаться этих санкций», — сказал глава Минфина.

В санкционные списки внесены также более 30 российских дочерних компаний «Роснефти» и «Лукойла».

Напомним, после «приостановления» подготовки к саммиту между президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным американские сенаторы начали готовить сразу три законопроекта по усилению давления на Россию