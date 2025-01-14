Из-за отказа Украины продлить транзит российского газа в "Газпроме" готовят радикальные меры — ISW

Российская государственная энергетическая корпорация "Газпром" признала, что рассматривает возможность сокращения штата своего центрального офиса на 40 процентов. Там озабочены долгосрочными последствиями войны в Украине и сокращение экспорта российского газа в Европу.

Об этом пишут аналитики ISW.

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Ленинградское СМИ 47news, связанное с российским госцензором Роскомнадзором, сообщило 13 января, что заместитель председателя правления "Газпрома" Елена Илюхина 23 декабря направила генеральному директору компании Алексею Миллеру предложение о сокращении штата центрального офиса "Газпрома" в Санкт-Петербурге. Речь шла о 40 процентах (с 4100 до 2500).

"Предложение Илюхиной по сокращению штата "Газпрома", вероятно, является попыткой преодолеть экономическое напряжение из-за сокращения экспорта российского газа в Европу с 2022 года и недавний отказ Украины продлить контракт на транспортировку российского газа в Европу через Украину", — говорится в отчете.

Официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов 13 января в интервью кремлевскому изданию ТАСС подтвердил правдивость информации о предложении, но от дальнейших комментариев отказался.

Напомним, в среду, 1 января 2025, в 7 утра Украина прекратила транзит российского газа. Истек срок соответствующего 5-летнего контракта, заключенного в декабре 2019 года.

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