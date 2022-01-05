Из-за отключения Интернета в Казахстане пострадал крупный банк в соседней стране

В Кыргызстане возникли проблемы с банкоматами, не работает смс-банкинг и не проходят интернет-платежи.
Из-за отключения Интернета в Казахстане, которое произошло на фоне массовых протестов в этой стране, на территории соседнего Кыргызстана произошел сбой в работе "Оптим банка".
Соответствующее объявление появилось в среду, 5 января, на странице финансового учреждения в Instagram.
Как сообщают представители одного из крупнейших банков в стране, проблемы возникли с банкоматами, не работает смс-банкинг и не проходят интернет-платежи.
Такая ситуация возникла, говорится в сообщении, "в связи со сбоями на магистральном канале провайдера связи на территории Республики Казахстан".
Напомним, на фоне массовых беспорядков в Казахстане выключены все мобильные сети. Кроме того, в стране не работает мобильный и обычный Интернет. Недоступны мессенджеры, включая WhatsApp и Telegram.
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