Из-за отсутствия ПВО россияне начали устанавливать противодроновые сетки вокруг своих НПЗ

После многочисленных попаданий по нефтеперерабатывающим заводам РФ, страна-агрессорка принялась устанавливать противодроновые сетки вокруг предприятий.

Российская нефтедобывающая компания "Башнефть" установила сетки против беспилотников, чтобы оградить ключевые объекты на своих НПЗ от возможного нападения со стороны Украины.

Об этом заявил глава республики Башкортостан (РФ), пишет Reuters.

Российские компании по продаже такой защиты демонстрируют на своих веб-сайтах гигантские металлические сетки, почти полностью покрывающие здания нефтеперерабатывающих заводов со всех сторон. Они удерживаются швартовными канатами, прикрепленными к металлическим столбам, воткнутым в землю.

Радий Хабиров, глава республики Башкортостан на Урале, где базируется "Башнефть", заявил, что ведутся переговоры с министерством обороны РФ об усилении безопасности нефтеперерабатывающих заводов.

"Мы снабдили основные колонны (НПЗ) механическими защитными сетками, и, соответственно, работает система наблюдения", — цитирует Хабирова местное государственное информационное агентство "Башинформ".

"Мы не останавливаемся на достигнутом. Есть ряд решений, о которых я пока не буду говорить. Они засекречены. Но, поверьте, нас это очень волнует", — сказал он.

Отметим, что "Башнефть" контролируется крупнейшим российским производителем нефти "Роснефть", имеет несколько нефтеперерабатывающих заводов в регионе, важных для энергетического сектора страны.

Напомним, ранее издание Newsweek написало, что удары украинских беспилотников по нефтяным объектам России продолжают наносить ущерб производству ее крупнейшего экспорта. Эти атаки могут привести к потере 10% мощностей переработки нефти во втором квартале этого года.

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