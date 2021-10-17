Из-за пандемии в мире за чертой бедности оказались еще 120 миллионов людей — ООН

Из-за пандемии в мире за чертой бедности оказались еще 120 миллионов людей — ООН

Количество бедных людей увеличилось впервые за последние 20 лет.

За прошлый год за чертой бедности оказались еще 120 млн людей на всей планете. Рост показателей бедности фиксируют впервые за последние 20 лет и связано это в первую очередь с негативными последствиями воздействия пандемии коронавируса на экономики стран.

Об этом сообщил генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш, пишут "Новости ООН".

"Неравномерное восстановление еще более увеличивает неравенство между глобальными Севером и Югом. А тем временем сегодня, когда солидарность нужна как никогда, мы не видим ее проявления", — подчеркнул глава ООН.

Гутерриш отметил, что нужно вести борьбу на два фронта:

бороться с нищетой;

бороться с неравенством, в частности с несправедливым распределением вакцин, которое приводит к дальнейшему распространению вируса и продолжает экономический спад.

"Нам надо срочно положить этому конец, справиться с долговым кризисом и, чтобы наиболее нуждающиеся страны получили инвестиции, позволяющие им восстановиться (после кризиса — ред.)", — сказал генсек ООН.

Антониу Гутерриш предложил конкретные пути выхода из ситуации:

Проявлять политическую волю и расширять партнерские отношения, чтобы к 2030 году добиться социальной защищенности каждого члена общества.

Вкладывать больше в переквалификацию работников, чтобы обеспечить кадры для растущего сектора "зеленой экономики".

Должны инвестировать в достойные рабочие места в сфере услуг по уходу — это поможет продвинуться на пути борьбы с неравенством и обеспечить уход всем нуждающимся в такой поддержке.

Уязвимые группы населения, среди которых и женщины, в результате пандемии пострадали больше мужчин. Поэтому нужно поддерживать такие категории, в частности, следует оказывать адресную помощь женщинам-предпринимателям, бороться с неформальной занятостью, а также уделять больше внимания вопросам образования, социальной защиты, медицинского страхования для детей и здравоохранения в целом и сокращать разрыв в доступе к цифровым технологиям.

Отметим, что 17 октября — Международный день борьбы за ликвидацию нищеты. В этот день в 1987-м тысячи людей собрались во Дворце Шайо в Париже (где в 1948-м была принята Всеобщая декларация прав человека), чтобы почтить память жертв крайней нищеты, насилия и голода. Участники той встречи провозгласили бедность нарушением прав человека и обещали бороться с ней. Эти обещания были высечены на камне, копии которого выставлены в разных уголках планеты, включая сад штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке.

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