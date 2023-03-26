Из-за перехода на летнее время в одной из стран произошел сбой на железной дороге

Часы на вокзалах показывали зимнее время – с опозданием на один час.

Минувшей ночью Финляндия перешла на летнее время. В связи с этим, на железнодорожных вокзалах страны 26 марта произошел сбой в работе.

Об этом пишет Yle.

Согласно данным центра управления железнодорожным движением Fintraffic, во время перевода часов произошел сбой в информационных системах на вокзалах.

Часы на вокзалах и дальше показывали зимнее время – с опозданием на один час. Часы на некоторых станциях показывали правильное время, но время отправления поездов было указано неправильно.

Как отмечается, на движение поездов сбой не повлиял. После 11 часов дня, 26 марта, в Fintraffic сообщили о том, что неисправность удалось устранить.

Напомним, в Киеве с 26 марта общественный транспорт меняет график работы.

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