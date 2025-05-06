Польша из-за Украины стала мишенью для российских кибератак и дезинформации

Варшава обвинила РФ в вмешательстве в выборы президента / © Associated Press

Реклама

Десятки атак ежеминутно совершают российские хакеры на критическую инфраструктуру Польши с целью парализовать нормальное функционирование государства и попыткой вмешательства в президентские выборы польского президента.

Об этом заявил вице-премьер и министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский, передает Reuters.

Гавковский назвал кибератаку россиян беспрецедентной. И заявил, что это попытка вмешательства России в президентские выборы.

Реклама

По его словам, после того, как Польша взяла на себя роль логистического хаба помощи Украине, это сделало ее ключевой мишенью для российских кибератак и кампаний дезинформации.

«Во время нынешних президентских выборов в Польше мы имеем дело с беспрецедентной попыткой вмешательства в избирательный процесс со стороны России», — заявил Гавковский.

По его словам, РФ путем распространения дезинформации в сочетании с гибридными атаками на критическую инфраструктуру Польши преследует цель парализовать нормальное функционирование государства.

Пока известно, атаки направлены на водоканалы, теплоэлектроцентрали, объекты энергоснабжения и органы государственной администрации. Уровень российской киберугрозы в Польше более чем удвоился по сравнению с прошлым годом.

«Сегодня в Польше ежеминутно моя речь регистрируется более десятка инцидентов, направленных против критической инфраструктуры», — добавил министр.

Напомним, в начале апреля 2025 года министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что позиция Варшавы по отправке военных в Украину после президентских выборов не изменится. Сикорский отметил, что подобный шаг может быть использован российской пропагандой.

Читайте также