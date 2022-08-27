Из-за помощи Украине в войне США нарастят производство HIMARS и снарядов к ним

В связи с помощью Украины США нарастят производство ракетных систем HIMARS и высокоточных снарядов GMLRS к ним с дальностью 70-80 км.

На пополнение запасов HIMARS и снарядов направлены 400 млн дол.

Об этом рассказал заместитель министра обороны США по закупкам и поставкам Уильям ЛаПланте, сообщили в Пентагоне.

"Кроме того, мы планируем почти 200 миллионов долларов на расширение и ускорение производства и ожидаем заключения контрактов этой осенью и в начале следующего года", – сказал замминистра.

Он отметил, что наращивание производства этого вооружения связано, прежде всего, с помощью Украины в войне против России.

"Поскольку мы продолжаем оказывать Украине помощь в обеспечении безопасности, мы работаем с промышленностью над ускорением производства критически важного оружия и систем. Это включает предоставление финансирования для покупки большего количества оборудования, расширения производственных линий и поддержки дополнительного найма и развития рабочей силы", – проинформировал ЛаПланте.

Напомним, Пентагон приобретет для Украины средства ПВО NASAMS на сумму более 180 млн дол.

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