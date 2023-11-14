Из-за последнего скандального заявления Трампа стали сравнивать с Гитлером и Муссолини – The Hill

Агрессивная риторика Трампа уже беспокоит не только демократов, но и некоторых республиканцев.

Бывший президент США Дональд Трамп, снова желающий вернуться в Белый дом, вызвал негативную реакцию, сравнив своих политических оппонентов с "паразитами", которых нужно уничтожить. Из-за такого заявления Трампа сравнили с диктаторами Гитлером и Муссолини.

Об этом пишет The Hill.

Трамп в речи ко Дню ветеранов в Нью-Гэмпшире пообещал "искоренить... радикальных левых головорезов, живущих как паразиты".

По его мнению, для США "угроза со стороны внешних сил гораздо менее зловеща, опасна и серьезна, чем угроза изнутри. Потому что если у вас есть способный, компетентный, умный, жесткий лидер, Россия, Китай, Северная Корея, они не захотят с нами играть".

Демократы и даже некоторые республиканцы выразили обеспокоенность комментариями Трампа, приравняв их к риторике, которую использовали диктаторы во время Второй мировой войны, и предположили, что это признак того, как Трамп будет вести себя, если его изберут на второй срок в Белом доме.

"В выходные, когда большинство американцев чествовали героев нашей нации, Дональд Трамп повторил автократическую риторику Адольфа Гитлера и Бенито Муссолини – двух диктаторов, против которых многие американские ветераны отдали свои жизни, чтобы победить именно те неамериканские идеи, которые сейчас отстаивают Трамп", - говорится в заявлении представителя кампании Байдена Аммара Мусса.

Спикер Белого дома Эндрю Бейтс также добавил, что комментарии повторяют Гитлера и Муссолини, предположив, что язык Трампа будет "ужасно узнаваемым для американских ветеранов, одевших форму в 1940-х годах".

Бывший член Палаты представителей от республиканцев и один из крупнейших критиков Трампа в Республиканской партии Лиз Чейни написала в социальной сети X, что Трамп использует "ту же нацистскую пропаганду, которая мобилизовала Германию 1930-40-х годов на зло". Она добавила, что история будет судить "каждого республиканца, потворствующего этому опасному человеку".

Ранее Дональд Трамп заявил, что в случае победы на выборах потребует от Запада компенсировать стоимость предоставленного Украине оружия. Также он в очередной раз заверил, что завершит войну в Украине через 24 часа и заставит Зеленского и Путина заключить соглашение.

По мнению Трампа, Украине нужно было "отдать" РФ свои территории.

В свою очередь, Владимир Зеленский заявил, что через 24 минуты сможет объяснить Трампу, что тот не сможет прекратить войну между Россией и Украиной за 24 часа в случае своего переизбрания.

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