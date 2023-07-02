Из-за поставок Ираном РФ дронов-камикадзе Британия и страны ЕС выйдут из ядерного соглашения с Тегераном – СМИ

Британия не отменяет санкции против Ирана и выходит из ядерного соглашения с Тегераном. Ее решение поддержат европейские государства.

Об этом говорится в сообщении The Guardian.

Страны ЕС могут выйти из ядерного соглашения с Ираном, которое было заключено летом 2015 года. Она предусматривает разрешение на мирное использование Ираном атомной энергетики в обмен на обещание Тегерана не разрабатывать ядерное оружие. Тогда стороны договорились, что Тегеран существенно ограничит свою ядерную программу в обмен на упразднение Западом экономических санкций.

В мае 2018 тогдашний президент США Дональд Трамп объявил, что его страна выходит из ядерного соглашения с Ираном. Трамп заявил о "несомненных доказательствах" того, что Иран, вопреки заверениям, разрабатывал ядерное оружие. После этого США неоднократно расширяли санкции против Ирана. В ответ на это Тегеран уже больше полугода постепенно отказывается от обязательств, сформулированных в 2015 году при заключении ядерного соглашения.

Как сейчас пишет издание, со ссылкой на личные источники в дипломатических кругах свое решение по выходу из соглашения с Ираном лидеры ЕС объясняют тем, что Тегеран продает РФ беспилотники для ударов по Украине и, возможно, готовится передать Москве баллистические ракеты.

Ядерное соглашение предполагало, что старые европейские санкции против Ирана будут отменены 18 октября этого года. Однако теперь эти санкции, вероятно, сохранятся на неопределенный срок.

В то же время, издание отмечает, что решение европейских государств также нарушить соглашение составляет риск, поскольку "непонятно, как отреагирует Тегеран во время того, как он уже близок к тому, чтобы производить оружейный обогащенный уран".

Ранее Европейский Союз призвал Иран придерживаться ядерного соглашения.

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