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Из-за потерь РФ перекидывает ПВО из "наиболее стратегически чувствительных регионов" — британская разведка

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Из-за потерь РФ перекидывает ПВО из "наиболее стратегически чувствительных регионов" — британская разведка

Комплекс С-400/X (Twitter)

По данным западной разведки, Россия потеряла С-400 на оккупированных территориях Украины в конце октября 2023 года.

Россия, вероятно, переместила стратегические системы противовоздушной обороны ( ПВО ) со своего балтийского побережья Калининграда в Украину из-за недавних потерь.

Об этом сообщило Министерство обороны Британии, ссылаясь на разведку.

Как объяснили разведчики, Россия переместила системы ПВО после того, как потеряла С-400 на оккупированных территориях Украины в конце октября 2023 года.

"Будучи своим самым западным форпостом и с трех сторон гранича с государствами-членами НАТО, Россия рассматривает Калининград как один из своих наиболее стратегически чувствительных регионов. Тот факт, что Минобороны России, кажется, готово принять дополнительный риск здесь, подчеркивает чрезмерную нагрузку, вызванную войной". для некоторых ключевых современных возможностей России", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Минобороны Британии объяснили, как атаки по ПВО повлияют на защиту РФ.

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Дата публикации
Просмотры
714
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