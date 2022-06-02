Из-за потерь Россия начала усиленно производить стрелковую технику и ракеты

Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что Россия переходит на усиленный режим производства стрелковой техники и ракет из-за их потерь в войне против Украины.

По этой же причине российские оккупанты сейчас вынуждены использовать в боях свою старую военную технику.

Об этом Маляр рассказала на брифинге 2 июня.

"Россия теряет не только своих людей, которых она не жалеет, но и вооружения и военную технику. Поэтому сейчас они вынуждены использовать старую технику и усилить свое производство", — сказала замминистра.

"Мы наблюдаем, что они переходят на усиленный режим производства и стрелковой техники, и ракет. Их производства работают сейчас в усиленном режиме", — добавила Маляр.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ по состоянию на 2 июня, с начала полномасштабной войны Россия по Украине совершила 551 пуск крылатых ракет типа "Искандер" и "Калибр".

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