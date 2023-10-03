Вероятно, средства для Венгрии будут заблокированы до ноября этого года.

В Еврокомиссии планируют заморозить выделение Венгрии транша на сумму 13 миллиардов евро из-за позиции Будапешта по блокированию помощи Украине.

Об этом пишет Financial Times.

Отмечается, что таким образом Еврокомиссия хочет добиться изменения позиции Ювенгерского правительства по финпомощи Украине.

Вероятно, средства для Венгрии будут заблокированы до ноября.

Позиция Венгрии по отношению к Украине

Ранее в Венгрии заявляли, что Украина ничего не получит из бюджета Европейского соя до тех пор, пока Будапешту не выплатят средства из европейских фондов.

В ОП подчеркнули, что заявления венгерского премьера Виктора Орбана не влияют на коллективные решения ЕС.

В настоящее время Венгрия играет роль "троянского коня" Российской Федерации и в НАТО, и в ЕС.

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