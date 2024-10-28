Премьер Словакии сообщил о новой попытке покушения на его жизнь

Фицо считает, что злоумышленник ненавидит его из-за "позиции по отношению к Украине".

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил о второй попытке покушения на его жизнь, которая произошла во время визита в город Дукли.

Об этом он рассказал в интервью изданию Standard.

Фицо уточнил, что 6 октября он посетил город Дукли для участия в торжествах по случаю 80-летия Карпатско-Дуклинской операции времен Второй мировой войны. Среди присутствовавших на мероприятии были представители правительства, депутаты парламента и президент Словакии Петер Пеллегрини.

Политик отметил, что во время митинга тогда задержали мужчину с оружием, который, по его словам, ненавидит его из-за "позиции по отношению к Украине".

"Мы схватили очень воинственного человека, который ненавидит меня за мою позицию по отношению к Украине. Он был с оружием, к счастью, он не попал в зону, где были мы, политики, а пошел в зону, где была толпа. Там он прошел через рамку металлоискателя и было обнаружено, что у него был полностью заряженный пистолет", – рассказал Фицо.

Напомним, что 15 мая 2024 года на премьер-министра Словакии Роберта Фицо совершили первое покушение. Это произошло после заседания правительства в Гандлове.

Сначала казалось, что покушение совершил злоумышленник-одиночка, гражданин Словакии, 71-летний писатель Юрай Цинтула, мотивировавший свой поступок недовольством политикой действующего правительства. Однако, в настоящее время появляются новые детали. Специальная правительственная группа, причастная к расследованию, предполагает, что нападающий действовал не один и имел сообщников, сразу после его задержания удаливших записи подозреваемого в соцсетях.