Из-за проблем с яйцами в России заговорили о потреблении сосисок из личинок мух

Крупные поставщики продуктов из переработанных насекомых предлагают на российском рынке сделанные из них компоненты для котлет, колбас, сосисок и набор для белковых батончиков.

На фоне роста стоимости яиц и курятины в России в тамошнем правительстве возник спор о будущем производстве пищи. Вице-премьер Виктория Абрамченко призвала не кормить россиян саранчой и личинками мух, как планировал вице-премьер Денис Мантуров.

Об этом пишет The Moscow Times.

"Если вы о сверчках и личинках насекомых, то не надо людей этим кормить. Мы же из насекомых предлагаем делать корма для рыбы", – призвала Абрамченко.

Отметим, больше года назад Мантуров выступил с предложением "поработать с ментальностью россиян", чтобы приучить их есть личинки мух. В октябре 2023 года эта инициатива была закреплена специальным распоряжением о новом порядке разведения мух черная львинка, подписанная премьером Михаилом Мишустиным.

По словам директора консалтинговой компании "Юникон" Виктора Еременко, крупные поставщики продуктов из переработанных насекомых предлагают рынку сделанные из них компоненты для котлет, колбас, сосисок и набор для белковых батончиков.

А профессор РАН, завотделением российского Федерального исследовательского центра животноводства Роман Некрасов говорит, что насекомые становятся своеобразным мини-скотом, который можно выращивать для питания человека.

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Напомним, россияне жалуются на высокие цены на яйца и курятину. Президент РФ Владимир Путин объяснил рост цен тем, что якобы у людей стало больше денег и они начали покупать больше яиц, а власти просто вовремя не сориентировались и не открыли импорт.

Поэтому Россия из-за кризиса собственного производства курятины и яиц хочет теперь покупать их у ЕС и США. Так, Россельхознадзор предоставил ООО "Ломанн Бридерс Рус" разрешение на закупку цыплят и яиц.

Почему у России на самом деле возникли проблемы с яйцами и курятиной

Из-за санкций, ослабления рубля и международной изоляции российские производители столкнулись с нехваткой кормов для животных, дефицитом лекарственных препаратов, перебоями со снабжением запчастей для оборудования. В то же время власти РФ запрещают повышать цены. Все это приводит к дефициту товаров и повышенному спросу.

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