Из-за российских дронов Бухарест поднял в небо F-16: в Румынии зафиксировали обломки БпЛА

Это уже не первый инцидент с дроном РФ в Румынии.

В румынском уезде Тулча, недалеко от украинской границы, 9 сентября зафиксировали обломки российского БпЛА.

Об этом сообщили в Министерстве национальной обороны Румынии.

По меньшей мере, два российских "Шахеда" пересекли воздушное пространство Румынии. Из-за них Бухарест был вынужден поднимать в небо F-16.

В Минобороны, разведывательной службе и Министерстве внутренних дел Румынии заявили, что "собрали фрагменты российского беспилотника" в окрестностях села Периправа в уезде Тулча. Их должны передать на экспертизу "согласно правовым процедурам".

"В ближайшее время поиски также состоятся в окрестностях Караормана, где, по сообщениям, есть еще один возможный район падения", — заявили в Министерстве обороны.

Отмечается, что обломки обнаружили за пределами населенных пунктов, никакие элементы инфраструктуры не пострадали.

Напомним, очередное нарушение Россией воздушного пространства Румынии в НАТО назвали потенциально опасным, но не признали появление российских дронов в небе над страной умышленным нападением.

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