Из-за российской агрессии европейские нейтральные страны просят НАТО об усилении сотрудничества

Соответствующее совместное письмо в НАТО было отправлено еще в декабре 2023 года.

Европейские нейтральные страны, среди которых Австрия, Ирландия, Швейцария и Мальта, обратились с общим письмом к НАТО с просьбой усилить сотрудничество на фоне ухудшения ситуации в Европе после российского вторжения в Украину.

Об этом пишет австрийское издание Die Presse.

В сообщении указывается, что еще в декабре 2023 года четыре нейтральных государства Европы, которые иногда объединяются в группу WEP4, обратились в НАТО с просьбой расширить сотрудничество с ними.

В письме указывается, что ситуация в Европе в сфере безопасности резко ухудшилась и нестабильна, поэтому страны WEP4, которые уже являются "ближайшими партнерами НАТО" – хотят усилить военное сотрудничество с Альянсом, которое "приобретает все большее значение".

Также в письме указываются собственные предложения по усилению этого сотрудничества, в частности, дополнительные совместные военные учения или "привилегированный доступ к документам и разведданным Альянсу".

Издание обратилось за комментарием к МИД Австрии, где подтвердили его подлинность, отметив, что такая инициатива была обусловлена геополитическими изменениями.

Напомним, ранее сообщалось, что Австрия выступила против приобретения оружия и боеприпасов для Украины за "российские" средства.

Кроме того, мы ранее информировали, что Австрия считает недопустимым отправку своих военных в Украину, потому что она является нейтральной.

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