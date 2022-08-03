Из-за роста угроз безопасности: в Австралии планируют проверить готовность армии

Последний раз австралийскую армию на боеготовность проверяли в 2012 году.

В Австралии объявили о начале проверки боевой готовности вооруженных сил страны на фоне ухудшения обстановки в плане безопасности.

Об этом заявил премьер-министр страны Энтони Албаниз.

По его словам, проверка подготовит военных в течение следующего десятилетия перед лицом ухудшения ситуации в области безопасности.

"Этот осмотр подготовит Австралию к эффективному реагированию на меняющуюся региональную и глобальную стратегическую обстановку и обеспечит соответствие оборонных возможностей и структуры вооруженных сил поставленным целям, их доступность и максимальный доход от инвестиций", — сказал он.

К оценке обороноспособности Австралии были приглашены внешние эксперты, поскольку правительство рассматривает ключевые решения по атомным подлодкам, флоту эсминцев с управляемыми ракетами и планам построения большей армии.

Глава правительства отметил, что нужно будет "откровенно оценить" объем инвестиций в оборонные проекты. По его словам, многие из этих проектов выходят за рамки бюджета, а сроки их выполнения задерживаются. Итоги проверки должны быть представлены не позже марта 2023 года.

В ходе проверки также будет рассмотрено, как Австралия может сотрудничать с Соединенными Штатами, Великобританией и другими ключевыми партнерами.

К проверке армии планируют привлечь отставного маршала авиации Ангуса Хьюстона и экс-главу Минобороны Стивена Смита.

Напомним, Австралия расширит санкции против России и предоставит дополнительную военную помощь Украине на 100 млн долларов.

Читайте также: