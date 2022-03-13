Из-за санкций Россия потеряла доступ к половине своих золотовалютных резервов – глава Минфина РФ

Общий объем резервов составляет около 640 миллиардов долларов.

Из-за санкций в отношении Центробанка, введенных в ответ на вторжение России в Украину, Министерство финансов РФ потеряло доступ к половине своих золотовалютных резервов — 300 млрд долларов.

Об этом заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов, сообщают росСМИ.

"У нас общий объем резервов - около 640 миллиардов долларов, около 300 миллиардов долларов резервов теперь находится в состоянии, в котором мы не можем их использовать ", – заявил чиновник.

Он добавил, что пока эти деньги не будут разморожены, РФ будет выплачивать долги "недружественным странам" в рублях.

Напомним, по данным Bloomberg, экономика страны-агрессора России претерпела худшее падение от 90-х годов. ВВП России сократилось на $30 млрд или 9% в 2022 году.

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