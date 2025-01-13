Из-за санкций США три танкера с российской нефтью простаивают возле Китая

Андрей Ермак подчеркнул, что все танкеры, помогавшие РФ обходить санкции, "должны быть умножены на 0".

После введения санкций со стороны США три танкера из более чем 2 млн баррелей российской нефти плавают в водах возле Китая.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Ермак заявил о простое российской нефти после введения американских санкций.

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"Три танкера с более чем 2 миллионами баррелей российской нефти плавают в водах у восточного Китая после того, как США ввели санкции. Такой вот простой получился", – говорится в заявлении главы ОП.

Он подчеркнул, что все танкеры, которые помогали России обходить санкции, "должны быть умножены на 0".

Напомним, 10 января Министерство финансов США объявило о введении санкций против двух крупных нефтегазовых компаний РФ и многочисленных судов и чиновников энергетической отрасли. В частности, санкции охватывают "теневой флот".

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