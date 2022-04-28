"Из-за щекотливой ситуации": в Израиле будут праздновать победу над нацизмом без парада

"Из-за щекотливой ситуации": в Израиле будут праздновать победу над нацизмом без парада

Правительство Израиля отменило ежегодный официальный парад на 9 мая.

Израильский министр по делам миграции Пнина Тамено-Шете сообщила об отмене традиционного парада, который проводится в стране во время церемонии празднования победы над нацизмом 9 мая.

Об этом сообщает издание newsru.co.il.

Тамено-Шете назвала войну, развязанную Кремлем в Украине, "деликатной ситуацией", из-за которой правительство приняло решение об отмене парада. На традиционной церемонии на Горе Герцля в этом году основное внимание будет уделено вкладу евреев-ветеранов в победу над нацистской Германией.

Министр отметила, что решение о том, как будет проходить в этом году традиционная церемония, было принято совместно с израильскими организациями ветеранов Второй мировой войны.

Накануне посольство Украины сообщило в Facebook, что по итогам встречи между послом Украины в Израиле Евгением Корнийчуком и Пниной Тамено-Шете "министр сообщила, что, несмотря на традицию предыдущих лет, в этом году было решено воздержаться от общественных мероприятий и маршей на 9 мая, в связи с российской агрессией против Украины".

Напомним, израильский бизнес не будет сотрудничать с РФ в обход антироссийских санкций, введенных странами Запада, несмотря на то, что законодательство Израиля не предусматривает санкционные механизмы, заявил посол Израиля в Украине Михаэль Бродский.

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