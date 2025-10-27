Из-за шатдауна военные США могут остаться без зарплаты

Пентагон / © Associated Press

Реклама

Правительство США рискует упустить возможность выплачивать зарплаты военнослужащим уже со второй половины ноября, если шатдаун продолжится.

Об этом предупредил министр финансов США Скотт Бессент, передает CBS News.

По его словам, в настоящее время Пентагон использует резервные средства для обеспечения выплат. Однако после 15 ноября эти возможности будут исчерпаны.

Реклама

Сенат США не поддержал республиканский законопроект, предполагавший сохранение выплат военным и другим госслужащим на время правительственного шатдауна.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон в ответ обвинил демократов в блокировании критически важного документа.

Он отметил, что семь голосований по его временному законопроекту завершились провалом.

Ранее сообщалось, что в Сенате США демократы уже в одиннадцатый раз отклонили республиканский законопроект о краткосрочном финансировании, оставив правительство США в состоянии длительного шатдауна.

Реклама

Мы ранее информировали, что президент Владимир Зеленский сообщил, что из-за шатдауна в США есть определенные вызовы, но поставки оружия Украине не заблокированы.