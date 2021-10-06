Из-за шпионажа и убийств: НАТО вдвое сокращает численность российской миссии в Брюсселе

Из-за шпионажа и убийств: НАТО вдвое сокращает численность российской миссии в Брюсселе

Из 20 сотрудников постпредства РФ в штаб-квартире НАТО будет выслано 8 человек, еще 2 должности сократят.

В НАТО решили вдвое сократить количество сотрудников российской миссии при Альянсе из-за подозрений в их вражеской деятельности.

Об этом сообщила на своей странице в Twitter редактор телеканала Sky News Дебора Хейнс.

По ее словам, восемь российских дипломатов считают "необъявленными сотрудниками разведки", поэтому их попросят оставить Брюссель, а еще две должности в представительстве будут отменены.

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Российским дипломатам, которых подозревают в шпионаже и причастности к убийствам, дали время до конца октября, чтобы покинуть Брюссель, где расположена штаб-квартира НАТО.

Редактор Sky News напомнила, что в последний раз к таким мерам НАТО применяло еще после известного шпионского отравления в Солсбери.

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что Украина и Грузия станут членами Альянса независимо от позиции России.

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