Из-за сильного ветра огромное судно перевернулось в гавани: 25 пострадавших (фото, видео)

В верфи шотландской столицы огромное судно весом 3000 тонн наклонилось на 45 градусов.

В среду, 22 марта, 76-метровое исследовательское судно Petrel ("Буревестник") в верфи шотландской столицы Эдинбурга наклонилось под углом 45 градусов из-за сильного ветра. В результате инцидента 15 человек были доставлены в больницу, а еще 10 получили медицинскую помощь на месте.

Об этом сообщает france24.

На место происшествия отправили пять машин скорой помощи, вертолет санитарной авиации и три травматологических бригады.

На изображениях, опубликованных в социальных сетях, видно огромное судно весом 3000 тонн, наклоненное на 45 градусов.

Огромный борьба на берегу казино в Leith Dry Docks. Полицейские находятся на месте и бросающих людей к поймать область. @LBCNews | @LBC



Image Credit: @Tomafc83 pic.twitter.com/rEin3Ess2U — Alan Zycinski (@AlanJZycinski) 22 марта 2023

Член местного совета Адам Маквэй описал это событие как "ужасное" для находившихся на борту, написав в Twitter, что "сильный ветер" сдвинул судно.

Необходимые услуги относятся к major incident на Leith docks- a ship has been dislodged from its holding in strong winds.

Террифиируя для того на борту, мы думают, что с теми, кто будет инъеден & жареный ежедневно recovers quickly.

Please avoid area. pic.twitter.com/aREtG80Gq1 — Cllr Adam McVey (@adamrmcvey) 22 марта, 2023

Британские СМИ сообщают, что судно Petrel ранее принадлежало соучредителю Microsoft Полу Аллену. Оно было доставлено в этот порт в 2020 году и с тех пор не использовалось.

Multiple injuries after M/V #Petrel ship типы на Edinburgh доккир.

Twenty-five people have been injured.

76м (250ft) битва была previously owned по поводу Microsoft co-founder Paul Allen. https://t.co/LKPaYAq8sn pic.twitter.com/GFdPHqqSM3 — PLANES OF LEGEND (@PlanesOfLegend) 22 марта, 2023

Ранее корабль привлекали для поиска обломков в глубокой воде, в том числе USS Indianapolis, затонувшего во время Второй мировой войны, обнаруженного на глубине 5,5 км.

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Пол Аллен скончался в 2018 году. По его завещанию большинство состояния использовано на филантропические цели и научные исследования.

Напомним, ранее возник пожар на грузовом судне Escape, которое под флагом Нидерландов вышло из литовского порта Клайпеда и направлялось в столицу Латвии Риги.

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