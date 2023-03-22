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Из-за сильного ветра огромное судно перевернулось в гавани: 25 пострадавших (фото, видео)

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Из-за сильного ветра огромное судно перевернулось в гавани: 25 пострадавших (фото, видео)

Фото: соцмережі

В верфи шотландской столицы огромное судно весом 3000 тонн наклонилось на 45 градусов.

В среду, 22 марта, 76-метровое исследовательское судно Petrel ("Буревестник") в верфи шотландской столицы Эдинбурга наклонилось под углом 45 градусов из-за сильного ветра. В результате инцидента 15 человек были доставлены в больницу, а еще 10 получили медицинскую помощь на месте.

Об этом сообщает france24.

На место происшествия отправили пять машин скорой помощи, вертолет санитарной авиации и три травматологических бригады.

На изображениях, опубликованных в социальных сетях, видно огромное судно весом 3000 тонн, наклоненное на 45 градусов.

Член местного совета Адам Маквэй описал это событие как "ужасное" для находившихся на борту, написав в Twitter, что "сильный ветер" сдвинул судно.

Британские СМИ сообщают, что судно Petrel ранее принадлежало соучредителю Microsoft Полу Аллену. Оно было доставлено в этот порт в 2020 году и с тех пор не использовалось.

Ранее корабль привлекали для поиска обломков в глубокой воде, в том числе USS Indianapolis, затонувшего во время Второй мировой войны, обнаруженного на глубине 5,5 км.

Пол Аллен скончался в 2018 году. По его завещанию большинство состояния использовано на филантропические цели и научные исследования.

Напомним, ранее возник пожар на грузовом судне Escape, которое под флагом Нидерландов вышло из литовского порта Клайпеда и направлялось в столицу Латвии Риги.

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Дата публикации
Просмотры
1625
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