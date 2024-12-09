Из-за смерти ребенка банда совершила массовую резню: погибли по меньшей мере 110 человек

В Сите-Солей на Гаити банда Wharf Jeremie совершила массовую резню, убив по меньшей мере 110 человек.

Об этом сообщило издание DW со ссылкой на заявление Национальной сети защиты прав человека (RNDDH) Гаити.

Главарь банды Монель "Микано" Феликс стал подозревать, что его ребенку, умершему 7 декабря, причинили вред из-за колдовства. Причиной этих подозрений стало обращение Феликса к жрецу вуду за советом к которому он обратился из-за болезни ребенка. Жрец обвинил группу пожилых людей в том, что они якобы навредили ребенку с помощью магии. В результате Феликс отдал приказ устроить массовое убийство.

В сообщениях отмечается, что члены банды Wharf Jeremie убили по меньшей мере 60 человек в пятницу и еще 50 в субботу, применяя мачете и ножи. По данным правозащитников, все жертвы были старше 60 лет.

Банда установила строгий контроль, в частности, ограничив использование мобильных телефонов, что не позволило местным жителям распространять сведения о массовом убийстве.

Напомним, в город Понт-Сонде на западе Гаити, ворвались члены банды и убили по меньшей мере 70 человек. Более 6000 человек были вынуждены бежать.