Из-за смертоносного наводнения в Индии обрушился железнодорожный мост: видео

Интенсивные муссонные дожди на севере Индии вызвали разрушительные наводнения, унесшие жизни около 40 человек.

Стихия бушует в высокогорном индийском штате Химачал-Прадеш. Дожди затопили сотни деревень, снесли глиняные дома, затопили дороги и разрушили мосты. За три дня здесь погибли четыре десятка человек.

Как сообщает Telegram-каналы Orda, мощные потоки воды снесли одну из опор моста Чаки, после чего он упал в реку.

В официальном правительственном релизе в воскресенье говорится, что оползни и наводнения в гималайском штате Химачал-Прадеш за последние три дня унесли жизни по меньшей мере 36 человек.

В соседнем штате Уттаракханд серия оползней привела к четырем погибшим и 13 пропавшим без вести.

Местные власти закрыли в нескольких районах школы. Жителей просят не подходить к рекам и ручьям, поскольку они выходят из берегов.

Метеорологи ожидают, что дожди могут продлиться до 25 августа. В связи с этим в штате объявлено предупреждение о возможных оползнях.

Напомним, порывы ветра со скоростью более 100 км/ч привели к падению деревьев на юге Австрии, в результате чего погибли пять человек.

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